Illegal affair: కరెంట్ తక్కువని భర్తకే డౌట్, భార్యకు లాక్ డౌన్ లో ఏం పని ?, అనుమానంతో !

చెన్నై: ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య రోజూ బయటకు వెళ్లి వస్తోంది. కరోనా వైరస్, లాక్ డౌన్ సమయంలో కూడా భార్య ఉద్యోగానికి వెళ్లి వస్తోంది. లాక్ డౌన్ టైమ్ లో తాను ఇంట్లో ఉంటున్నానని, తన భార్య మాత్రం ఇంట్లో ఉండటం లేదని భర్త గొడవపడ్డాడు. భర్త ఎలక్ట్రీషిన్ పని చేస్తుంటే భార్య కార్పోరేషన్ లో ఉద్యోగం చేస్తోంది. మొదటి నుంచి భార్య మీద భర్తకు అనుమానం ఉంది. తనకు కరెంట్ తక్కువే, నా భార్యకు పరవ్ ఎక్కువ అని భర్తకు డౌట్. ఇదే విషయంలో దంపతులు ఇంట్లో గొడవ పడ్డారు. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన భర్త కత్తి తీసుకుని భార్యను ఎక్కడంటే అక్కడ పొడిచేసి దారుణంగా చంపేశాడు. నా భార్యను చంపేశాను. శవం మాత్రం ఇంట్లో ఉంది, మీరే తెచ్చుకోండి అంటూ భర్త పోలీసుల ముందు లొంగిపోవడం కలకలం రేపింది.

Illegal relationship: A 35-year-old woman was murdered allegedly by her husband in Neelankarai on Friday. The deceased, Gomathi (35), was working as a temporary staff with the Chennai Corporation, and the accused Hari (35), of Mettu Colony in Chennai, is an electrician by profession.