Illegal affair: బావ మీద మోజు, భర్తను సీక్రెట్ గా చంపేసి భార్య డ్రామాలు, సోదరి ఫ్యామిలీ!

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ చత్తీస్ గడ్: భర్తతో కాపురం చేస్తున్న భార్య హ్యీపీగా ఉండేది. తన మీద మోజు పడుతున్న బావతో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం తెలుసుకున్న భర్త ఆమెను అనేకసార్లు మందలించి చితకబాదాడు. బావతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భార్య ఆమె భర్తకు అడ్డంగా చిక్కిపోయింది. ఆ సమయంలో భర్తను చంపేసిన భార్య పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి నాటకాలు ఆడింది.

నా సోదరితో తన భర్త అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని, ఆ విషయం తెలుసుకున్న తన సోదరి భర్త కుటుంబ సభ్యులు నా భర్తను చంపేశారని భార్య కేసు పెట్టింది. పోస్టుమార్టుం నివేదికలో భర్తను ఆమె భార్య ఎలా హత్య చేసింది అనే అసలు విషయం బయటపడటంతో భర్త కుటుంబ సభ్యులు షాక్ అయ్యారు.

English summary

Illegal affair: The police claimed that the matter is related to an illicit relationship between a woman and her brother-in-law. The woman strangled her husband to death with a rope to continue her relationship in Chhattisgarh.