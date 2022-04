Illegal affair: ముగ్గురు పిల్లల తల్లి, సిటీలో భర్త, ప్రియుడితో ఎంజాయ్, పెద్దమనుషుల తీర్పుతో మైండ్ బ్లాక్!

India

oi-Mallikarjuna

రాంఛీ/ జార్ఖండ్: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. కొన్ని సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత భర్త డబ్బు సంపాధించడానికి వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లాడు. ఇంటి దగ్గరే పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్న భార్యకు డబ్బులు పంపిస్తున్న భర్త కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. భర్త దూరంగా ఉండటంతో సొంత ఊరిలో ఉంటున్న యువకుడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది.

ప్రియుడు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నట్లు, డ్యూటీకి వెళ్లి వస్తున్నట్లు టైమ్ టూ టైమ్ అతని ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లి ఆమెతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. భర్త దూరంగా ఉండటంతో ప్రియుడు ఎప్పుడు వచ్చినా అతనితో ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి ఆమె సిద్దం అయ్యింది. ఇద్దరి అక్రమ సంబంధం వియషం స్థానికులకు తెలిసిపోయింది. పద్దతి మార్చుకోవాలని, నీకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారని మహిళకు, నువ్వు పదేపదే ఆమె ఇంటికి వస్తే నీకు దేహశుద్ది చేస్తామని ప్రియుడికి స్థానికులు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

అయితే ఏమాత్రం పట్టించుకోని ప్రియుడు అతని ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లి జల్సా చేస్తున్నాడు. అర్దరాత్రి ప్రియురాలి ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన స్థానికులు ఇద్దరూ నగ్నంగా ఉన్న విషయం రగిలిపోయి వారిని పట్టుకుని దేహశుద్ది చేసి ఆ ప్రాంతంలోని పెద్ద మనుషుల ముందు హాజరుపరిచారు. మరుసటి రోజు పంచాయితీలు చేసిన ఊరి పెద్దలు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత మహిళకు, ఆమె ప్రియుడికి అపరాదరుసుం విధించారు.

చినరాయుడి తీర్పు, అటు పెదరాయుడి తీర్పుకు పోటీగా, అలాంటి తీర్పులకు పూర్తిగా విరుద్దంగా ఉన్న ఈ కన్నింగ్ పెద్దమనుషుల తీర్పు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఇద్దరి నుంచి అపరాదరుసుం వసూలు చేసిన పెద్దమనుషులు వారిని వదిలిపెట్టారు.

English summary

Illegal affair: The mother of 3 children was having an affair with a person from the village. On the night of the incident, the lover had come to the woman's house, and the news of this was received by the people of the village. Thereafter, both of them were tied up and a fine of Rs.40,000 was imposed on them.