Illegal affair: ఇద్దరు ప్రియులు, మధ్యలో మొగుడు ఎందుకని ?, పొదల్లో ఛట్నీ, వదిన మీద !

లూధియానా/ పంజాబ్/ చెన్నై: భార్యతో హ్యాపీగా సంసారం చేస్తున్న భర్త సంతోషంగానే ఉంటున్నాడు. దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత భార్య పక్కదారిపట్టింది. ఇంటి సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న ఇద్దరు యువకులతో ఆమె అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. భర్తకు తెలీకుండా ఇద్దరు ప్రియులతో ఆమె ఎంజాయ్ చేసింది. ఇద్దరు ప్రియులను ఇంటికి పిలిపించిన భార్య తన భర్తకు మ్యాటర్ లీక్ కాకుండా ఉండాలంటే ముందు మీరు కాంప్రమైజ్ కావాలని, నేను చెప్పినప్పుడు మీరు ఇంటికి వచ్చి వెళ్లాలని ఇద్దరు ప్రియులను రాజీ చేసింది. ఇద్దరు ప్రియులు రాజీ అయ్యి ఒకరి తరువాత ఒకరు ఆమె ఇంటికి వెళ్లి ఎంజాయ్ చేశారు. ఇద్దరు ప్రియుల మోజులో పడిపోయిన భార్య భర్తను, పిల్లలను వదిలేసి వారితో లేచిపోయింది. కొంత కాలం పాటు ఇద్దరు ప్రియులతో కలిసి ఒకే ఇంటిలో నివాసం ఉంటూ ఎంజాయ్ చేసిన భార్య మళ్లీ ఆమె భర్త దగ్గరకు వెళ్లింది. భర్త దగ్గరకు వెళ్లిన తరువాత కూడా ప్రియులతో కాలం గడిపింది. పదేపదే తన భార్య కోసం ఇద్దరు యువకులు వచ్చి వెళ్లడంతో భర్త అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు. భార్య ఆమె ఇద్దరు ప్రియులకు చెప్పి భర్తను పొదల్లో ఛట్నీ చేసి చంపించింది. భర్త సోదరుడు కేసు పెట్టడంతో అతని కిలాడీ భార్య, ఆమె ఇద్దరు ప్రియులకు పోలీసులు బెండ్ తీశారు.

Illegal affair: Extramarital relations of a migrant woman with two of her neighbours allegedly led to murder of her husband some 10 days ago near Ludhiyana.