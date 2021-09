Illegal affair: ఆంటిని చంపేసి ఇంట్లో అంత్యక్రియలు. చిల్లీ పౌడర్ చల్లేసి ప్రియుడు ఎస్కేప్ !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/తిరువనంతపురం/ చెన్నై: భర్తతో కాపురం చేసిన భార్య ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయ్యింది. కుటుంబ సమస్యల కారణంగా భర్తకు విడాకులు ఇచ్చిన భార్య చిన్న కొడుకుతో కలిసి వేరుగా కాపురం ఉంటోంది. భార్యకు దూరం అయిన భర్త కూడా మరొక కొడుకుతో కలిసి వేరుగా ఉంటున్నాడు. మరో ఊరిలో కుటుంబ సభ్యుల కారణంగా భార్యతో విడాకులు తీసుకున్న వ్యక్తి వేరుగా వచ్చేసి ఆంటీ ఉంటున్న ఏరియాలోనే కాపురం ఉంటున్నాడు. కొడుకుతో కలిసి నివాసం ఉంటున్న ఆంటీతో భార్యను వదిలేసిన వ్యక్తికి పరిచయం అయ్యింది. ఇక అప్పటి నుంచి భర్తకు దూరం అయిన ఆంటీ, భార్యకు దూరం అయిన వ్యక్తి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నారు.

భార్యకు విడాకుల ఇచ్చిన వ్యక్తితో ఆంటీ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని ఆమె కొడుకుతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసినా ఎవ్వరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదని సమాచారం. కొడుకు అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో ఆంటీ ఆసుపత్రి చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో విడాకులు తీసుకున్న భర్త మళ్లీ ఆంటీకి టచ్ లోకి వచ్చాడు. తనతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఆంటీ మళ్లీ అతని భర్తకు దగ్గర అవుతోందని, ఈమె కూడా తనకు విడాకుల ఇచ్చేస్తుందని ప్రియుడిని అనుమానం వచ్చింది.

ఆంటీని చంపేసిన ప్రియుడు పోలీసలకు చిక్కకుండా అనేక స్కెచ్ లు వేశాడు. ఇంట్లో శవాన్ని పూడ్చేసిన ప్రియుడు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. ఇంటి ఆవరణంలో నాలుగు అడుగుల లోతు గోతి తీసి ఆంటీని పూడ్చేశాడు. పోలీసులు జాగిలాలకు వాసన చిక్కకుండా శవం మీద కింద, భూమిలో మిరపపొడి చల్లాడు. శవం నుంచి దుర్వాసన రాకుండా జాజికాయ పొట్టు ఎక్కువగా వేశాడు. పక్కా క్రిమినల్ స్కెచ్ తో ఇంట్లోనే శవాన్ని పూడ్చేసిన ఆమె ప్రియుడు పక్క రాష్ట్రానికి పారిపోవడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: నా ప్రియురాలు శాడిస్టు, భర్తనే వదల్లేదు, నన్ను టార్చర్ పెట్టి కోరికలు తీర్చుకుంది!

English summary

Illegal affair: Police have decided to issue a lookout notice against the man who is alleged to have murdered a 45-year-old woman, whose body was found buried in the kitchen of her lover's house in Panickankudi, near Adimali in Idukki.