Illegal affair: భర్త మీద కేసు పెట్టి పోలీసుతో జల్సా, క్యాష్ సెటిల్మెంట్, హోటల్ లో, ట్విస్ట్!

అహమ్మదాబాద్: భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న మహిళ కాపురంలో గొడవలు మొదలైనాయి. మొగుడు, పెళ్లాల పంచాయితీలు చేసిన పెద్ద మనుషులు విసిగిపోయి వారిని వదిలేశారు. చివరికి తన భర్త వరకట్నం కోసం వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని భార్య పోలీసు కేసు పెట్టింది. భర్త మీద కేసు పెట్టడానికి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లిన లేడీకి ఓ పోలీసు పరిచయం అయ్యాడు.

భర్త మీద కేసు పెట్టడానికి వెళ్లిన మహిళతో ఆ పోలీసు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. చివరికి తన మీద ఓ హోటల్ లో పోలీసు రేప్ చేశాడని ఆమె ప్రియుడి మీద కేసు పెట్టడంతో కథ అనేక మలుపు తిరిగింది. వేరే వాడి భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న పోలీసులకు దూలతీరిపోయింది.

Illegal affair: A 38-year-old woman has alleged rape by a Gujarat Police constable posted in Ahmedabad. The policeman has now been booked for allegedly raping the woman multiple times. The woman told police that she came into contact with the accused policeman when came to file a dowry harassment complaint against her former husband.