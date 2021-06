Illegal affair: అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో భర్త, రసికుడితో భార్య, డిఫరెంట్ స్టోరీతో ?, క్లైమాక్స్ !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/చెన్నై: పెళ్లి చేసుకుని యాపిల్ పండులాంటి అందమైన భార్యతో కాపురం చేస్తున్న భర్త ఇద్దరు పిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడు. ప్లేస్ మెంట్ ఏజెన్సీ నిర్వహిస్తున్న భర్త భారీగా డబ్బులు సంపాధిస్తున్నాడు. ప్లేస్ మెంట్ ఏజెన్సీలో పరిచయం అయిన కొందరు అమ్మాయిలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో పరిచయం అయిన వివాహిత మహిళలు, ఆంటీలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త భార్యకు పడక సుఖం ఇవ్వకుండా నిర్లక్షం చేశాడు. ఇదే సమయంలో బాగా చదువుకున్న భార్య కూడా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. భర్తకు లెక్కలేనంతమందితో అక్రమ సంబంధం ఉన్నాయని, తాను ఒకరు ఇద్దరితో తిరిగితే తప్పు ఏముందని భార్య కూడా రెచ్చిపోయింది. ఇదే విషయంలో గొడవపడిన భర్త భార్యను ప్రతిరోజు చితకబాదేశాడు. దెబ్బలు తట్టుకోలేని భార్య ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చాకచక్యంగా చంపేసింది. తన భర్తకు గిట్టనివాళ్లు ఇంట్లో దూరి ఆయన్ను చంపేశారని భార్య బాలీవుడ్ సినిమా స్టైల్లో ఓ స్టోరీ తెరమీదకు తెచ్చింది.

Illegal affair: భార్య నాటుకోడి, ప్రియుడు పందెంకోడి, పులుసు పెట్టిన భర్త, పెళైన మూడో రోజు ?

English summary

Illegal affair: A 31-year-old woman was arrested for allegedly killing her husband as she suspected him of having illicit relationships with other women in outer Delhi's Nihal Vihar area, police said on Sunday. The woman, identified as Bhuvneshwari Devi alias Pinky, also alleged that her 35-year-old husband Anil Sahu, who ran a placement agency, often used to beat her, they said.