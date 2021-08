Illegal affair: కత్తిలాంటి పెళ్లానికి కన్నింగ్ బుద్ది, భర్తను చంపేస్తే అతని ఉద్యోగం, ప్రియుడు ఫ్రీ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/నాగ్ పూర్/చెన్నై: మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్తతో కాపురం చేస్తున్న కత్తిలాంటి పెళ్లాం కన్నింగ్ బుద్ది చూపించింది. భర్తను చంపడానికి కన్నింగ్ ల కంటే భయంకరమైన స్కెచ్ వేసింది. సొంత సోదరి భర్త అన్నతో ఆమె అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. మంచి జీతం తీసుకుంటున్న భర్త మద్యంకు బానిస అయ్యాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న భర్త బెడ్ రూమ్ లో ఆపనికి నోయూజ్ అనుకుని ఆమె సోదరి బావతో ఎంజాయ్ చేసింది. ప్రియుడితో కలిసిన భార్య సూపర్ స్కెచ్ వేసింది. తన భర్తను చంపేస్తే అతని ఉద్యోగం తనకు వస్తుందని, అప్పుడు తన ప్రియుడితో ఎలాంటి సమస్య లేకుండా ఇంకా బాగా జీవితాంతం ఎంజాయ్ చెయ్యవచ్చని ఆలోచించింది. అల్లుడిని చంపేయడానికి కిలాడీ లేడీ తల్లి కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. భార్య, ఆమె ప్రియుడు, అతని ఫ్రెండ్, కిలాడీ లేడీ తల్లి కలిసి అతన్ని చంపేశారు. మంచి ఉద్యోగం, పక్కలోకి ప్రియుడు వస్తాడని అనుకున్న భార్యకు ఇప్పుడు చుక్కలు కనపడుతున్నాయి.

English summary

Illegal affair: A woman in Maharashtra’s Chandrapur district allegedly conspired with her mother and boyfriend to murder her husband, an employee of Western Coalfields Limited (WCL), to claim his job.