Illegal affair: ప్రియుడితో ఎంజాయ్, బెడ్ రూమ్ లో మూడ్ పోయిందని, పాపను, ప్రియుడు !

కొచ్చి/చెన్నై: అక్రమ సంబంధం కారణంగా కన్న బిడ్డ అడ్డంగా ఉందని ప్రియుడితో కలిసి ఆ బిడ్డను చిత్రహింసలకు గురి చేసింది. బెడ్ రూమ్ లో ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేసే సమయంలో బిడ్డ ఏడ్చిందని, మద్యలో అడ్డువస్తుందని తల్లి, ఆమె ప్రియుడు సహనం కోల్పోయారు. నేను నిన్ను సుఖపెట్టాలంటే నీ బిడ్డను ఇక్కడ లేకుండా చెయ్యాలని ప్రియుడు తేల్చి చెప్పాడు. తన బిడ్డ అడ్డు ఉంటే తాను సుఖపడలేనని తెలుసుకున్న తల్లి ఏడాది వయసు ఉన్న కూతురిని చిత్రహింసలకు గురి చేసి చేతులు విరిచేసింది. విషయం పోలీసులకు తెలియడంతో తల్లి, ఆమె ప్రియుడిని పోలీసులు బెండ్ తీస్తున్నారు.

English summary

Illegal relationship: A 1-year-old girl was allegedly brutally thrashed by her mother and partner in the Kannur district of Kerala. Due to the heartless assault, the girl suffered a fracture on her shoulder, an injury to her head and several bruises.