Illegal affair: రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చిక్కిన భార్య, భర్తను చంపేసి కిచెన్ లో పాతిపెట్టి టైల్స్ వేసి!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/చెన్నై: యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత మహిళ చేసిన పనికి భర్త కుటుంబ సభ్యులతో పాటు కాలనీలో ఉంటున్న వాళ్లు, పోలీసులు షాక్ కు గురైనారు. ప్రియుడితో కలిసి భార్య బెడ్ రూమ్ లో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తోంది. అదే సమయంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన భర్త కత్తి తీసుకుని భార్యను, ఆమె ప్రియుడి మీద దాడి చెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు. మన ఇద్దరు ప్రాణాలతో ఉండాలంటే నా మొగుడి ప్రాణం పోవాలని భార్య ఆమె ప్రియుడికి చెప్పింది. భార్య, ఆమె ప్రియుడు కలిసి భర్త గొంతు కోసి చంపేశారు.

విషయం బయటకు తెలిస్తే సమస్యలు వస్తాయని భయపడిన భార్య ఆమె ప్రియుడి సహాయంతో భర్త శవాన్ని గోని సంచెలో మూటకట్టి వంట గదిలో గోతి తీసి పాతిపెట్టేసి పైన టైల్స్ తో కప్పేసింది. 12 రోజులు అదే వంట గదిలో వంట చేసుకుని హ్యాపీగా తింటున్న భార్య తన భర్త ఉద్యోగం పని మీద ఊరికి వెళ్లాడని అందర్నీ నమ్మించింది.

Illegal affair: 35 ఏళ్ల గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఎయిర్ పోర్టు పక్కన సైలెంట్ గా చంపేసిన వార్డు బాయ్!

English summary

Illegal affair: In a shocking incident, a woman allegedly killed her husband with the help of her paramour and later buried the body in the kitchen and mounted ties on it in Mumbai.