Illegal affair: ప్రియుడితో కలిసి పాలు స్కెచ్ తో భర్తను చంపేసింది, నెల తరువాత సీన్ రివర్స్ !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: భర్తతో కాపురం చేస్తున్న భార్య ఖతర్నాక్ లాంటి ప్రియుడిని సెట్ చేసుకుంది, భర్త బయటకు వెళ్లడం ఆలస్యం ప్రియుడు ఇంటికి వచ్చి భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. భర్త ఇంటికి వచ్చే సమయానికి ప్రియుడిని సైలెంట్ గా ఇంటి నుంచి పంపిస్తున్నది. ఇలా చాలాకాలం ప్రియుడితో ఆమె ఎంజాయ్ చేసింది. ప్రియుడితో కలిసి బయట తిరుగుతున్న సమయంలో ఆమె భర్త కంట్లో పడింది. తరువాత భార్యకు బెండ్ తీసిన భర్త ఆమెను కట్టడి చెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు. ప్రియుడి స్నేహితుడి భార్య ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తోంది. ఫ్రెండ్ భార్య సహాయంతో తన ప్రియురాలి భర్తను హత్య చెయ్యడానికి ప్రియుడు స్కెచ్ వేశాడు. అనుకున్నట్లు పక్కాప్లాన్ తో భర్తను చంపేశారు. తన భర్తకు గుండెపోటు వచ్చిందని 108 కు ఫోన్ చేసిన భార్య నాటకాలు ఆడింది. మరుసటి రోజు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాలేదని భర్త అంత్యక్రియలు జరిపించేసిన భార్య చేతులు దులుపుకునింది. అయితే తరువాత ఓ సిన్సియర్ పోలీసు అధికారి ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో హత్యకు గురైన వ్యక్తి భార్య, ఆమె ప్రియుడి అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

Illegal affair: ప్రియుడికి పాలు, పంచదార, భర్తకు బోర్ వాటర్, పెళ్లామ్ స్కెచ్ తో మైండ్ బ్లాక్ !

English summary

Illegal affair: A woman allegedly killed her husband with the help of her lover and later tried to pass off the crime as death due to a heart attack.