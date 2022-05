Illegal affair: ఆంటీ షేరింగ్ విషయంలో ఇద్దరు యువకులు ?, మాజీ ఫ్రెండ్స్ ను చంపేసి శవాన్ని ? స్కెచ్ !

India

బెంగళూరు/శివమొగ్గ: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం యువకులు ఇద్దరూ స్నేహితులు. తరువాత ఇద్దరు యువకులు ఓ వివాహిత మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నారు. వివాహిత మహిళ ఒకరికి తెలీకుండా ఒకరితో సీక్రేట్ గా ఎంజాయ్ చేసింది. కొంతకాలం తరువాత ఇద్దరి మద్య ఆ ఆంటీ విషయంలో తేడాలు వచ్చాయి. ఇదే సమయంలో రెండు ప్రముఖ పార్టీల్లో ఇద్దరు యువకులు చేరారు. రాజకీయంగా ఇద్దరి మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. పాతపక్షలు, రాజకీయ గొడవలతో పాటు ఒకే ఆంటీ షేరింగ్ విషయంలో ఇద్దరి మద్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే పరిస్థితి ఎదురైయ్యింది. ఇద్దరు యువకుల మద్య ఆంటీ విషయంలో, రాజకీయంగా గొడవలు ఉన్నాయని ఊరు అందరికి తెలుసు. ఇదే సమయంలో ఓ యువకుడు దారుణ హత్యకు గురైనాడు. యువకుడి హత్య కేసులో అతని ప్రత్యర్థిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. తన కారణంగా ఓ ప్రియుడు హత్యకు గురైనా ఏమీ తెలియనట్లు నంగనాచిలాగా ఆంటీ సైలెంట్ గా ఆమె పని ఆమె చేసుకుంటూ ఉండటంతో ఊరి ప్రజలు షాక్ అయ్యారు.

Illegal affair: The incident took place in the Soramba taluk Manmane village where a young man was murdered when he was called home for believing to show a photo of the girl for wedding.