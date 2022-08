Illegal affair: పడక సుఖం కోసం ?, భర్త హత్యకు ప్రియుడికి సుపారి, సినిమా ట్విస్టులు, కృష్ణాష్టమి రోజు ? !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/చెన్నై/విరూద్ నగర్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. భర్తతో సంతోషంగా ఉంటున్న భార్యకు ఓ యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. బెడ్ రూమ్ లో భర్త ఇచ్చే సుఖం సరిపోదు అనుకున్న భార్య పరిచయం అయిన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని అతనితో ఎంజాయ్ చేసింది. భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం తెలుసుకున్న భర్త ఆమెను పట్టుకుని చితకబాది చుక్కలు చూపించాడు. మన అక్రమ సంబంధానికి భర్త అడ్డుపడుతున్నాడని, అతన్ని చంపేయాలని భార్య ఆమె ప్రియుడికి చెప్పింది. ప్రియుడు, అతని ఫ్రెండ్స్ కలిసి భర్త ను కిడ్నాప్ చేశారు. భర్తను పొరుగు రాష్ట్రానికి తీసుకెలుతుంటే మార్గం మద్యలో ప్రియుడు కారు దిగేశాడు. మరుసటి రోజు ప్రియుడికి అతని ఫ్రెండ్స్ ఓ ఫోటో పంపించారు. నీ ప్రియురాలి భర్త వేరే రాష్ట్రంలో ఫినిష్ అని ఫోన్ చేసి చెప్పారు. ప్రియురాలి భర్తను చంపేశామని ఫ్రెండ్స్ పంపించిన ఫోటో చూసిన ప్రియుడు పోలీసుల భయంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అయితే హత్యకు గురైనాడని అనుకున్న భర్త తిరిగి వచ్చి పోలీసుల ముందు ప్రత్యక్షం కావడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Illegal affair: The name of love, they are going to bring danger before they realize it. A married woman has been arrested after giving supari to her lover to kill her husband.