జనాభా, కరోనా తీవ్రతను బట్టి రాష్ట్రాలకు వ్యాక్సిన్ కేటాయింపులు.. వృథా చేస్తే కోతలే: కేంద్రం

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశంలోని ప్రజలందరికీ కరోనా వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే అందిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోమవారం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం వ్యాక్సినేషన్ నూతన పాలసీని విడుదల చేసింది. కేంద్రం అందించే టీకా డోసులను.. జనాభా, కరోనా వ్యాధి తీవ్రత, కేసుల సంఖ్య ప్రాతిపదికన ఆయా రాష్ట్రాలకు కేటాయించనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

English summary

A day after Prime Minister Narendra Modi announced the Centre will take back the charge for procuring Covid-19 vaccines and distributing them to states, the Union government on Tuesday released revised guidelines for the national vaccination programme.