Crime News: బరువు తగ్గుతుందనుకుంటే.. ప్రాణం పోయింది..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఓ వ్యక్తి బరువు తగ్గడం కోసం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే ప్రాణమే పోయింది. ఈ ఘటన చెన్నైలో జరిగింది.

చెన్నైలోని శ్రీపెరంబుదూర్‌లోని సోమంగళానికి చెందిన 21 ఏళ్ల వ్యక్తి వైద్య ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా బరువు తగ్గించే మాత్రలు వేసుకుని జనవరి 4 బుధవారం మరణించాడు. సూర్య అనే వ్యక్తి జిల్లాలోని స్థానిక పాల కంపెనీలో మిల్క్ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

English summary

A person who took tablets to lose weight lost his life. This incident took place in Chennai. A 21-year-old man from Somangala, Sriperumbudur, Chennai died on Wednesday, January 4, after taking weight loss pills without a medical prescription.