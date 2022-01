ప్రాణం తీసిన ఫేస్ బుక్ పోస్టు, బైక్ లో వెళ్లి కాల్చిపారేశారు, నిందితులతో లింక్, ముస్లీం మతగురువు అరెస్టు!

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/ న్యూఢిల్లీ: ఓ యువకుడు ఫేస్ బుక్ లో ఓ మతాన్ని కించపరిచేలా వివాదాస్పద పోస్టు చేశాడు. మా మతాన్ని కించపరిచే విధంగా ఆ యువకుడు పోస్టు చేశాడని కొందరు ముస్లీం పెద్దలు అసహనం వ్యక్తం చేసి ఇప్పటికే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు పేస్ బుక్ లో పోస్టు చేసిన వ్యక్తి గురించి వివరాలు సేకరించడం మొదలు పెట్టారు. ఇదే సమయంలో బైక్ లో వెళ్లిన ఇద్దరు యువకులు ఓ వ్యక్తిని దారుణంగా కాల్చి చంపేశారు. పోలీసుల విచారణలో పేస్ బుక్ లో పోస్టు చేసిన వ్యక్తిని కాల్చి చంపారని వెలుగు చూసింది.

ఇదే సమయంలో కేసు విచారణ చేస్తున్న యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ పోలీసులు ముస్లీం మత గురువును అరెస్టు చేశారు. ఇప్పటికే యువకుడి హత్య కేసులో ఇద్దరు మతగురువులు అరెస్టు కాగా యువకుడిని కాల్చి చంపిన మరో ఇద్దరు యువకుల మీద కేసు నమోదు అయ్యిందని యాంటీ టెర్రరిజం స్వ్కాడ్ పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు.

English summary

Facebook post: A Muslim cleric was arrested from Delhi by the Gujarat Anti Terrorism Squad in connection with murder of a man in Gujarat's Dhandhuka town recently over an alleged objectionable Facebook post that the accused claimed hurt their religious sentiments.