Crime News: పట్టపగలు రూ.1.20 కోట్ల దోపిడీ.. గంటల వ్యవధిలో నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసులు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

గ్వాలియర్‌లో సోమవారం పట్టపగలు రూ.1.20 కోట్ల దోపిడీకి పాల్పడిన ఘటనను ఆరు గంటల్లోనే పోలీసులు ఛేదించారు. కంపెనీకి చెందిన ఓ ఉద్యోగి తన సహచరులతో కలిసి దోపిడీకి ప్లాన్‌ చేశాడని గుర్తించారు. దొంగలు సహా ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తం డబ్బును రికవరీ చేశారు. మరో నిందితుడు పరారీలో పోలీసులు తెలిపారు. అతని కోసం గాలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

English summary

The police cracked the robbery of Rs 1.20 crore in broad daylight within six hours. An employee of the company was found to have planned the robbery along with his colleagues.