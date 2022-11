India

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రధాన మంత్రి మోడీ మరోసారి తన గొప్ప మనస్సును చాటుకున్నారు. మంగళవారం హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని చంబి పట్టణంలో అంబులెన్స్‌కు దారి ఇవ్వడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన కాన్వాయ్‌ను ఆపారు. మోడీ ఒక రోజు ఎన్నికల ప్రచారం నిమిత్తం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పర్యటిస్తున్నారు.

అక్కడ చంబి & సుజన్‌పూర్‌లలో 2 బహిరంగ సభలలో మోడీ పాల్గొన్నారు. అంబులెన్స్ కు దారి ఇవ్వడానికి మోడీ కాన్వాయ్ పక్కకు ఆగిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

గుజరాత్

ప్రధాని కాన్వాయ్‌ అంబులెన్స్‌కు దారి ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇటీవల గుజరాత్ పర్యటన సందర్భంగా, ప్రధాని మోదీ అహ్మదాబాద్ నుంచి గాంధీనగర్‌కు ప్రయాణిస్తుండగా అంబులెన్స్‌కు మార్గం కల్పించేందుకు తన కాన్వాయ్‌ను పక్కకు ఆపారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ కాన్వాయ్ రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న వీడియోను కూడా రాష్ట్ర బీజేపీ శాఖ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stopped his convoy to let an Ambulance pass in Chambi, Himachal Pradesh pic.twitter.com/xn3OGnAOMT

68 అసెంబ్లీ స్థానాలు

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో నవంబర్ 12న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పోలింగ్ జరగనుంది.డిసెంబర్ 8న హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగనుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో (Himachal Pradesh) 68 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయడానికి మోడీ మంగళవారం హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్యటించారు.

English summary

Narendra Modi pulled his convoy aside to give way to an ambulance. The incident took place while Modi was on a visit to Himachal Pradesh.