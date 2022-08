అరుదైన ఫీట్- భూమికి 30 కి.మీ పైన జెండా ఆవిష్కరణ-అంతరిక్షం నుంచి శుభాకాంక్షలు

India

oi-Syed Ahmed

మన దేశం 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్య వేడుకలను జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా భారతదేశంలోనే కాదు, త్రివర్ణ పతాకాల రంగులు అన్ని చోట్లా కనిపిస్తున్నాయి. దేశంలో వాడవాడలా పతాకావిష్కరణలు సాగుతున్నాయి. దీనికి తోడు ఇప్పుడు అంతరిక్షంలోనూ ఇదే ఫీట్ సాకారమైంది.

దేశం కోసం యువ శాస్త్రవేత్తలను సృష్టించే అంతరిక్ష సంస్థ అయిన స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా ఇవాళ ఓ అరుదైన వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇందులో భారత జాతీయ పతాకాన్ని స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా భూమికి 30 కిలోమీటర్లు పైన ఆవిష్కరించారు. ఇది ప్రత్యేక నానో-శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ (NSLV)-బెలూన్ లాంచ్ గా పేర్కొన్నారు. అంతరిక్షానికి 30 కిమీ సమీపంలో ఈ అరుదైన ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.

ఇస్రో చిన్న ఉపగ్రహాలలాంచ్ వెహికల్ ఒక వారం క్రితం తన తొలి విమానాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇటీవల స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా వార్తల్లో నిలిచింది. స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియాతో అనుసంధానించిన 750 మంది బాలికలు తాము రూపొందించిన ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లిన ప్రయోగం విజయవంతం కాలేదు. ఇదిలా ఉండగా, భారతదేశం @ 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రం పూర్తి చేసుకున్న గుర్తుగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి శుభాకాంక్షల వీడియోను ఇస్రో ఇప్పటికే ట్వీట్ చేసింది.

On Indian Independence eve I’m reminded of Indian diaspora that I could see from @Space_Station where my immigrant father’s home town of Hyderabad shines bright. @nasa is just 1 place Indian Americans make a difference every day. Looking forward to @IndianEmbassyUS celebration pic.twitter.com/4eXWHd49q6