ఉక్రెయిన్ పై భారత్ మరోసారి క్లారిటీ - ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా : తక్షణం ఇలా చేయాల్సిందే..!!

India

oi-Sai Chaitanya

రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్దం విషయంలో భారత్ తన వైఖరి స్పష్టం చేసింది. రష్యాకు మద్దతుగా భారత్ వ్యవహరిస్తోందనే వాదన నడుమ భారత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉక్రెయిన్ మానవతా సంక్షోభం పైన ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో రష్యా ప్రతిపాదిన తీర్మానానికి దూరంగా ఉండి భారత్ తన విధానం ఏంటనే అంశం పైన క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇది ఒక రకంగా రష్యాకు మింగుడపడని విషయం. చైనా ఒక వైపు రష్యాకు మద్దతుగా నిలిచినా.. భారత్ మాత్రం తన వైఖరికే కట్టుబడి ఉంది.

English summary

India abstained in the UN General Assembly on a resolution by Ukraine and its allies on the humanitarian crisis in the war-torn eastern European country.