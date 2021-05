ప్రపంచంలో అత్యధిక కరోనా మరణాలు: అమెరికా, బ్రెజిల్ తర్వాత భారత్, 3లక్షలు దాటాయి

National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కరోనావైరస్ మహమ్మారి సెకండ్ వేవ్‌లో దేశంలో కరోనా మరింతగా విజృంభిస్తోంది. తొలి వేవ్ కంటే ఈ ఏడాది మరణాలు కూడా భారీగా సంభవిస్తున్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 34 లక్షల మందికిపైగా కరోనా మహమ్మారి బారినపడి మరణించారు.

English summary

The official count of deaths in India linked to the coronavirus, ballooned by the worst second wave of infections anywhere in the world, has crossed the three lakh-mark, adding the country to the grim global club with just two other members - the United States and Brazil.