న్యూఢిల్లీ: చైనా తన తెంపరి తనాన్ని ప్రదర్శించడం మానుకోవట్లేదు. భారత భూభాగంలోకి చొరబాటుకు ప్రయత్నిస్తూ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతకు కారణమౌతోంది. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసిన ప్రతీసారీ భంగపాటుకు గురవుతున్నప్పటికీ- తన వైఖరిని మాత్రం మార్చుకోవట్లేదు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తవాంగ్ సెక్టార్‌లో భారత సైన్యంపై అకారణంగా దాడికి దిగింది. ఘర్షణకు దిగింది. ఈ ఘటనలో 30 మందికి పైగా భారత సరిహద్దు భద్రత జవాన్లు గాయపడ్డారు.

English summary

Former Chief of Military Staff General MM Naravane said that the Chinese military taking part in fisticuffs with Indian soldiers in Galwan valley as well as most recently in Arunachal’s Tawang.