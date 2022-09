హిందూ ఆలయాలపై యూకేలో దాడులు: తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్, చర్యలకు డిమాండ్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ : బ్రిటన్‌లోని లీసెస్టర్ నగరంలో భారతీయ సమాజంపై హింస, హిందువుల ప్రాంగణాలను ధ్వంసం చేయడాన్ని యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని భారత హైకమిషన్ ఖండించింది. ఈ దాడులకు పాల్పడిన వారిపై వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.

హైకమిషన్ సోమవారం విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో.. యూకే అధికారులతో సమస్యను "గట్టిగా" లేవనెత్తినట్లు పేర్కొంది. స్థానిక పోలీసులచే "తీవ్రమైన రుగ్మత"గా వర్ణించి.. లీసెస్టర్‌లో వారాంతంలో జరిగిన ఘర్షణల నివేదికల తరువాత ప్రభావితమైన వారికి రక్షణ కల్పించాలని కూడా ఇది పిలుపునిచ్చింది.

"లీసెస్టర్‌లో భారతీయ సమాజంపై జరిగిన హింస, హిందూ మతం ప్రాంగణం, చిహ్నాలను ధ్వంసం చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము" అని హైకమిషన్ ప్రకటన స్పష్టం చేసింది.

ఆగస్టు 28న పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఆసియా కప్ టీ20 క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో భారత్ విజయం సాధించిన తర్వాత హింసాకాండ మొదలైంది. ఈ ఘటన బెల్‌గ్రేవ్‌లోని మెల్టన్ రోడ్‌లో ఘర్షణకు దారితీసింది.

వారాంతంలో, హిందూ, ముస్లిం వర్గాలకు చెందిన యువకులతో లీసెస్టర్‌లో హింస చెలరేగింది. బ్రిటీష్ మీడియా ప్రకారం.. హిందువులు, ముస్లింలు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడి దాడులకు దిగారని పేర్కొంది.

నివేదికల ప్రకారం, రెండు వర్గాల నుంచి అనేక వస్తువులు విసరడంతో హింస పెరగకుండా నిరోధించడానికి పోలీసులు రెండు వర్గాల మధ్య నిలబడ్డారు. శనివారం సాయంత్రం, లీసెస్టర్‌లోని మెల్టన్ రోడ్‌లోని హిందూ మతపరమైన భవనం వెలుపల ఒక వ్యక్తి జెండాను క్రిందికి లాగుతున్నట్లు వీడియో ప్రసారం చేసింది. ఆలయ జెండాను చింపివేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతామని పోలీసులు తెలిపారు.

