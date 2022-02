అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల విమాన సర్వీసులపై భారత్ నిషేధం మరోమారు పొడిగింపు: డిజిసిఏ ప్రకటన

India

oi-Dr Veena Srinivas

డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) సోమవారం నాడు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారతదేశానికి వచ్చే, భారతదేశం నుండి వెళ్లే అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రయాణీకుల సేవలను తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు నిలిపివేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ కార్గో కార్యకలాపాలు మరియు ప్రత్యేకంగా ఆమోదించిన విమానాలకు ఈ పరిమితి వర్తించదని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ తెలిపింది.

English summary

The ban on scheduled international passenger flights to and from India has been extended till further orders, the Director-General of Civil Aviation (DGCA) stated in a new order