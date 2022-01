India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ భీకరంగా విస్తరిస్తోంది. ఇదివరకటి రోజులతో పోల్చుకుంటే- ఇది మరింత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. రోజురోజుకూ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. ఒక్క రోజు వ్యవధిలో వందకు పైగా కొత్త పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీనికి తోడు కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసుల ఉధృతిలో మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. రోజువారీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగింది. 22 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. థర్డ్ వేవ్ ముప్పు దాపురించిందనే సంకేతాలు ఇస్తోన్నాయి.

English summary

India reports 22,775 new cases, 8,949 recoveries and 406 deaths in the last 24 hours. Active caseload currently stands at 1,04,781. Recovery Rate currently at 98.32%. Omicron case tally stands at 1,431.