నేటినుండి అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభం.. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

రెండేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భారత దేశం అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను నేటి నుండి పునఃప్రారంభించింది. కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కారణంగా దేశంలో ఆంక్షలు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో ఆంక్షలను సడలిస్తుంది ప్రభుత్వం. గత రెండు సంవత్సరాలుగా అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై విధించిన నిషేధాన్ని ప్రస్తుతం ఎత్తివేస్తూ అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను పునఃప్రారంభించింది.

English summary

International flights will resume on Sunday after a two-year hiatus. The government has given the green signal to international aviation services with 100 per cent efficiency with Corona coming under control.