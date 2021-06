యోగాతో ఆత్మబలం..నెగెటివిటీ టు క్రియేటివిటీ: సుఖదుఖ్ఖాలను సమానంగా స్వీకరించే గుణం: మోడీ

India

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులలో యోగా ఓ ఆశాకిరణంలా మారిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు.. యోగా ఫర్ వెల్‌నెస్ అంశంపై ప్రతి వ్యక్తీ స్పందిస్తోన్నారని, ఏ దేశం కూడా దీనికి అతీతం కాదని చెప్పారు. రుషులు, మునులు, సమత్వం యోగ ఉచ్ఛతే అని ప్రవచించారని గుర్తు చేశారు. సుఖదుఖాల్లో సమనంగా ఉండాలని, సంయమనాన్ని పాటించడానికి యోగాను ఓ పారామీటర్‌గా మార్చారని, యోగా దాన్ని నిరూపించిందని పేర్కొన్నారు. ధనిక దేశాలు కూడా కరోనా ధాటికి కుదేల్ అయ్యాయని, అలాంటి దేశాలన్నీ ఇప్పుడు యోగాను పాటిస్తోన్నాయని చెప్పారు.

Today when the entire world is fighting against COVID19. pandemic, Yoga has become a ray of hope. For two years now, no public event has been organised in India or the world but enthusiasm for Yoga has not gone down: PM Narendra Modi