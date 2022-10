ఉక్కుమనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి: దేశవ్యాప్తంగా ఏక్తా దివస్; యూనిటీ ర్యాలీలు!!

India

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి.. నివాళులర్పించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము , ప్రధాని మోడీ

జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం పేరుతో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కి జాతి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తోంది. ఢిల్లీలో ఆయన విగ్రహం వద్ద రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చిత్రపటానికి పూల మాల వేసి పుష్పాంజలి ఘటించారు. గుజరాత్ లోని కెవాడియాలో ఈ రోజు జరిగిన ఐక్యతా దినోత్సవంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొని, స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ వద్ద ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహ పాదాలకు పాలాభిషేకం చేసి నివాళులు అర్పించారు. ఏక్తా దివస్ వేడుకలలో త్రివిధ దళాల పరేడ్ ఆకట్టుకుంది. దేశ సమగ్రత పరిరక్షణకు కృషి చేస్తామని అధికారులు, ప్రజలతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.

