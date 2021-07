రాజ్ కుంద్రా ఏమైనా ఉగ్రవాదా ? ప్రశ్నించిన న్యాయవాది .. పోర్నోగ్రఫీ కేసులో ముంబై హైకోర్టు బెయిల్ నిరాకరణ

India

oi-Dr Veena Srinivas

పోర్నోగ్రఫీ కేసులో పోలీసుల విచారణ ఎదుర్కొంటున్న శిల్పా శెట్టి భర్త వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా, ర్యాన్ తోర్పేకు ముంబై హైకోర్టు బెయిల్ నిరాకరించింది. అశ్లీల కంటెంట్ నిర్మాణం మరియు యాప్స్ లో అప్లోడ్ చేసిన కేసులో వ్యాపారవేత్త, బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా బెయిల్ దరఖాస్తును ముంబై కోర్టు తిరస్కరించింది.రాజ్ కుంద్రా బెయిల్ పిటిషన్ ను అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ సుదీర్ భాజీ పూలే తోసిపుచ్చారు.

English summary

Businessman Raj Kundra, actor Shilpa Shetty's husband, and his aide Ryan Thorpe were denied bail by a Mumbai court today in a case related to the alleged production and distribution of pornographic content. The 45-year-old businessman's bail application was rejected even as his lawyer questioned the basis on which the police was arguing, and asked: "Is the accused a terrorist?"