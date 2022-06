పీఎస్ఎల్వీ-సీ53 మిషన్ ప్రయోగం విజయవంతం: ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల హర్షం(వీడియో)

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) జూన్ 30, 2022న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి DS-EO ఉపగ్రహాన్ని, మరో రెండు సహ-ప్రయాణికుల ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించింది. ఈ ప్రయోగం సతీష్ ధావన్ స్పేస్‌ సెంటర్‌లోని రెండవ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి జరిగింది.

గురువారం సాయంత్రం 6.02 గంటలకు పీఎస్ఎల్వీ-సీ53 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. కౌంట్ డౌన్ నిరంతరాయంగా 26 గంటలపాటు కొనసాగిన తర్వాత వాహకనౌక నింగిలోకి పయనించింది.

PSLV-C53 అని పిలవబడే మిషన్.. న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NSIL) రెండవ అంకితమైన వాణిజ్య మిషన్ ఇది. సింగపూర్‌కు చెందిన మరో రెండు సహ ప్రయాణీకుల ఉపగ్రహాలతో పాటు DS-EO ఉపగ్రహాన్ని తక్కువ-భూమి కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

WATCH | The countdown that led to the launch of the #PSLVC53 Mission from the Second Launch Pad at Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.@isro pic.twitter.com/tkCQTbUkgW