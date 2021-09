IstandWithSonuSood Trending సోనుసూద్ పై రెండో రోజు ఐటీ తనిఖీలు ; బీజేపీపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ

India

రియల్ లైఫ్ హీరో , బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు సోనూసూద్ నివాసానికి మరోమారు ఐటి అధికారులు చేరుకుని సర్వే ఆపరేషన్ ను కొనసాగిస్తున్నారు. ఆదాయపు పన్ను అధికారులు రెండవ రోజు సోనూ సూద్ నివాసంలో సర్వే ఆపరేషన్ నిర్వహించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆయన అభిమానుల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుంది. సోనూ సూద్ నివాసానికి చేరుకున్న ఐటి అధికారులు లక్నోకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ సోనూసూద్ చేసుకున్న ఒప్పందంపై ప్రశ్నిస్తున్నట్లుగా విశ్వసనీయ సమాచారం. సర్వే కొనసాగుతున్నందున ఈ దశలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు సోను సూద్ పై కొనసాగుతున్న సర్వే ఆపరేషన్ పై ఎలాంటి సమాచారాన్ని పంచుకోవడం లేదు.

సోను సూద్ పై ఐటీ శాఖ తనిఖీలకు ఆ డీల్ కారణమా ? సూద్ ఆస్తులు, ఆదాయం, ఫౌండేషన్ పై హాట్ డిబేట్ !!

He was the only Warrior in Bombay on that time... Govt misusing the power of ED and IT... #SonuSood #SonuSoodRealHero #istandwithsonusood #SonuSoodRealHero pic.twitter.com/bn3sfCuz1W

IT officials have once again visited the residence of real life hero and Bollywood star Sonu Sood and are continuing the survey operation. It became interesting for the income tax authorities to conduct a survey operation at Sonu Sood’s residence on the second day. There will be fierce opposition from his fans. Fans on Twitter are expressing their support and trending #ISTANDWITHSONUSOOD.