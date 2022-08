India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశ 14వ ఉపరాష్ట్రపతిగా జగదీప్ ధన్‌కర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము.. ధన్‌కర్‌తో ప్రమాణం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, లోక్‌సభ స్పీకర్ సహా పలువురు కేంద్రమంత్రులు హాజరయ్యారు.

ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు జగదీప్ ధన్‌కర్.. రాజ్ ఘాట్ వద్ద మహాత్మాగాంధీకి నివాళులర్పించారు. ఇటీవల జరిగిన ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన జగదీప్ ధన్‌కర్.. విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థి మార్గరెట్ అల్వాపై గెలుపొందారు. ఆయన 528 ఓట్లు రాగా, ఆల్వాకు 182 ఓట్లు రావడంతో విజయం సాధించారు.

ఎవరీ జగదీప్ ధన్‌కర్?

జగదీప్ ధన్‌కర్.. మే 18, 1951న రాజస్థాన్‌లోని జుంఝును ప్రాంతంలోని ఒక కుగ్రామంలో వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన చిత్తోర్‌గఢ్‌లోని సైనిక్ స్కూల్‌లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశారు.

భౌతికశాస్త్రంలో పట్టా పొందిన తర్వాత రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎల్‌ఎల్‌బి చదివారు. మొదటి తరం ప్రొఫెషనల్ అయినప్పటికీ, అతను రాష్ట్రంలోని అగ్రశ్రేణి న్యాయవాదులలో ఒకరిగా ఎదిగారు.

Attended the oath-taking ceremony of Shri Jagdeep Dhankhar Ji. I congratulate him on becoming India's Vice President and wish him the very best for a fruitful tenure. @jdhankhar1 @VPSecretariat pic.twitter.com/6FyEnR6wWT