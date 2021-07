India

oi-Srinivas Mittapalli

జార్ఖండ్‌ జడ్జి 'ఉత్తమ్ ఆనంద్' హత్య దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది. మొదట ఆయనది అనుమానాస్పద మృతిగా,ఆపై రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి. కానీ పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించాక అసలు నిజం బయటపడింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ టెంపో వాహనంలో ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆయన్ను ఢీకొట్టి హత్య చేసినట్లుగా తేలింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ హత్యతో దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఒక్కసారిగా ఉలికిపాటుకు గురైంది. ఈ ఘటనపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని సుప్రీం కోర్టు బార్ అసోసిసేషన్(ఎస్‌సీబీఏ) చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

English summary

The assassination of Jharkhand judge 'Uttam Anand' has caused a stir across the country. First came the news that it was a suspicious death, and then died in a road accident. But the real truth came out when police examined the CCTV footage. It turned out that he was deliberately hit by a tempo and murdered.