Actress: తెలుగు నటుడు టార్చర్ పెట్టాడు, అందుకే సౌజన్యా ఆత్మహత్య, కేసు పెట్టిన నటి తండ్రి, ఎవరు ? !

బెంగళూరు/ హైదరాబాద్: కన్నడ నటి సౌజన్యా అలియాస్ సవి మాదప్ప ఆత్మహత్య కేసు ఊహించని మలుపు తిరిగింది. కన్నడ, తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ నటుడు తన కుమార్తెకు టార్చర్ పెట్టడం వలనే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని నటి సౌజన్యా తండ్రి మాదప్ప బెంగళూరులో పోలీసు కేసు పెట్టారు. ఇప్పుడిప్పుడే జీవితంలో స్థిరపడుతున్న తన కుమార్తె సౌజన్యా వెంటపడిన ఆ నటుడు తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆమెను చిత్రహింసలకు గురి చేశాడని, ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేని తన కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకుందని సౌజన్యా అలియాస్ సవి మాదప్ప తండ్రి మాదప్ప బెంగళూరులోని కుంబళగూడు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టారు. నటి సౌజన్యా ఆత్మహత్య చేసుకున్న తరువాత ఆమె ప్రియుడు తప్పించుకుని పారిపోవడంతో అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. నటి సౌజన్యా ఆత్మహత్య చేసుకున్న రోజు ( సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ గురువారం) ఆమె ఇంటి దగ్గరకు తెలుగు, కన్నడ టీవీ సీరియల్స్ లో నటిస్తున్న నటుడు వచ్చి వెళ్లాడని సౌజన్యా తండ్రి మాదప్ప ఆరోపించారు.

