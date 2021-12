కత్రినా డెస్టినెషన్ వెడ్డింగ్: గెస్టులకు రూల్స్, మొబైల్స్ తీసుకురావద్దు.. ఎందుకంటే..

India

oi-Shashidhar S

కత్రినా కైఫ్- విక్కీ కౌశల్ డెస్టినెషన్ వెడ్డింగ్‌కు సర్వం సిద్దం అయ్యింది. కరోనా వల్ల తక్కువ మంది అతిథులతో పెళ్లి జరగనుంది. వీరిద్దరూ చాలాకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఉండగా.. ఈ నెల 9వతేదీన పెళ్లితో ఒకటి అవనుంది. రాజస్థాన్‌లోని సవాయ్ మాధోపూర్ బర్వారా కోట పెళ్లికి ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఇక్కడి సిక్స్ సెన్సెస్ రిసార్ట్ విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ పెళ్లి కోసం అందంగా ముస్తాబవుతోంది. ఇవాళ్టి నుంచి పెళ్లి వేడుకలు షురూ అయ్యాయి.

English summary

Vicky Kaushal and Katrina Kaif have issued several rules for guests to follow at the resort. They have even imposed a no-mobile diktat for guests