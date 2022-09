India

గువాహటి: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురుు జగ్గీ వాసుదేవ్‌పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. అస్సాం గోలాఘాట్ జిల్లాలోని బొకాఖట్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆయనపై కేసు పెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మపైనా ఎఫ్ఐఆర్‌ను నమోదు చేశారు పోలీసులు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన కారణంగా వారిద్దరిపైనా ఎఫ్ఐఆర్‌ను నమోదు చేసినట్లు గోలాఘాట్ జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. దీనిపై దర్యాప్తు మొదలు పెట్టినట్లు చెప్పారు.

ప్రభుత్వం విధించిన నియమ, నిబంధనలను స్వయానా ముఖ్యమంత్రే ఉల్లంఘించడం ఈ కేసులో హైలైట్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. అస్సాంలోని కజిరంగ నేషనల్ పార్క్‌లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నైట్ సఫారీ చేసినందుకు అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అస్సాం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మూడు రోజుల చింతన్ శిబిర్‌ను ప్రారంభించడానికి సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ గువాహటికి చేరుకున్నారు. అనంతరం రాత్రి మిహిముఖ్ నుంచి జీపులో సఫారీకి వెళ్లారు.

ఆ సమయంలో జగ్గీ వాసుదేవ్ వెంట ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ, పర్యాటక శాఖ మంత్రి జయంత మల్లా బారువ, కజిరంగా నేషనల్ పార్క్, అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సెంట్రల్ రేంజ్‌లో నైట్ సఫారీ చేశారు. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం చూసుకుంటే- సూర్యాస్తమయం తర్వాత సఫారీని పార్క్ లోపలికి అనుమతించరు. వన్యప్రాణులకు హాని కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో నైట్ సఫారీ చేయడానికి అనుమతి లేదు.

వాహనాల లైట్లు, శబ్దం వల్ల వన్యప్రాణులు ఒత్తిడికి గురవుతాయని, సహజ కాంతికి అలవాటు పడిన అడవి జంతువులకు ఇది హాని కలిస్తుందనే ఉద్దేశంతో నైట్ సఫారీని నిషేధించింది అస్సాం ప్రభుత్వం. ఈ నేషనల్ పార్క్‌లో జీప్, ఏనుగు సఫారీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదయం 8 నుంచి 10, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మాత్రమే వీటికి అనుమతి ఇస్తారు అధికారులు. సాయంత్రం 5 గంటల తరువాత సందర్శకులెవరినీ అనుమతించరు.

