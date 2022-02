గోవాలో గిరిజనులకు కేజ్రీవాల్ హామీల వర్షం; మౌలిక సదుపాయాలు, ఉద్యోగాలు, అటవీహక్కుల అమలుపై హామీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత జాతీయ కన్వీనర్ మరియు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ శుక్రవారం గోవాలోని షెడ్యూల్డ్ తెగల కోసం ఈసారి మరో హామీ ఇచ్చారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వ్‌డ్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని, గిరిజన ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలపై ఖర్చు పెంపొందిస్తామని, అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని, అలాగే మహిళలు మరియు నిరుద్యోగ యువతకు జీవనాధార ఆదాయాన్ని కల్పిస్తామని అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హామీ ఇచ్చారు.షెడ్యూల్డు తెగల కోసం రాజ్యాంగబద్ధంగా హామీ ఇచ్చే ప్రయోజనాలను అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

English summary

Arvind Kejriwal promised tribes in goa to enhance spending on infrastructure in tribal areas, to fill the reserved vacancies, implement the Forest Rights Act, as well as subsistence income for women and the unemployed youth.