Khiladi: బ్యూటీపార్లల్ లో స్వర్గం చూసిన కోటీశ్వరుడు, క్లైమాక్స్ లో మొబైల్ లో వీడియో చూసి ?

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/తిరువనంతపురం: ఓ వివాహిత మహిళ చూడటానికి ఎర్రగా, బుర్రగా ఉంటోంది. సొంతంగా బ్యూటీపార్లల్ నిర్వహిస్తున్న మహిళ ప్రతిరోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు బ్యూటీపార్లల్ లోనే కాలం గడుపుతోంది. స్నేహితుడి వలన కోటీశ్వరుడు అయిన 71 ఏళ్ల వ్యక్తి బ్యూటీపార్లల్ బ్యూటీకి పరిచయం అయ్యాడు. అప్పుడప్పుడు ఆ కోటీశ్వరుడు బ్యూటీపార్లల్ కు వెళ్లి ఆమెతో టచ్ లో ఉన్నాడు. చాలాకాలం నుంచి ఈ తతంగం నడుస్తోంది. పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లిన కోటీశ్వరుడు బ్యూటీపార్లల్ కిలాడి నా కొంప ముంచేసిందని, మీరు నన్ను కాపాడాలని కేసు పెట్టాడు. ఇప్పటికే బ్యూటీపార్లల్ లేడీకి లక్షల రూపాయలు ఇచ్చానని, రూ. కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు అడ్డం పెట్టుకుని రూ. 50 లక్షలు ఇవ్వాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోందని 71 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు లబోదిబో అనడంతో పోలీసులు బిత్తరపోయారు.

English summary

Khiladi: 35 year old woman was threatened with money by showing her nude pictures of herself alone with in Kerala.