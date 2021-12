Khiladi: ఆఫీసుకు వెలుతున్న భార్య ? నడిరోడ్డులో ఆటో నిలిపి రివాల్వర్ తో భర్త కామిడి, అసలు మ్యాటర్ !

India

పంచకుల/హర్యానా: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన మహిళను వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో కొంతకాలం సంతోషంగా జీవించాడు. దంపతులు ఇద్దరూ ప్రత్యేకంగా నివాసం ఉంటున్నారు. భార్య మంచి ఉద్యోగం చేస్తోంది. ప్రతిరోజూ భార్య ఆఫీసుకు వెళ్లి వస్తోంది. రోజూ బయటకు వెలుతున్న భార్య మీద ఆమె భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు జరగడంతో ఇద్దరూ విడిపోయారు. పుట్టింటిలో నివాసం ఉంటున్న భార్య ఉద్యోగం చేస్తోంది. భర్తకు భయపడిన భార్య రోజూ ఆటోలో ఆఫీసుకు వెళ్లి వస్తోంది. ఆఫీసు నుంచి ఆటోలో ఇంటికి వెలుతున్న భార్యను అడ్డగించిన భర్త ఆమెను నడిరోడ్డులో పట్టుకుని చితకబాదేశాడు. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు, ఏమి చేస్తున్నావు అంటూ భర్త రెచ్చిపోయాడు. ఇదే సమయంలో జోబులో నుంచి రివాల్వర్ బయటకు తీసిన భర్త అతని భార్య తల మీద గురి పెట్టి కాల్చేస్తా అంటూ రెచ్చిపోయి నానా హంగామా చేశాడు. స్థానికులు భర్తను పట్టుకుని చితకబాది పోలీసులకు అప్పగించారు. భర్త కిలాడీ స్కెచ్ తెలుసుకున్న పోలీసులు షాక్ అయ్యారు.

