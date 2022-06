Khiladi wife: మొదటి భర్త కొడుకుతో భర్తను చంపించిన రెండో భార్య, కిలాడీ పెళ్లామ్ స్కెచ్ తో ?, మ్యాటర్ !

India

భోపాల్/మధ్యప్రదేశ్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెద్దలు కుదుర్చిన పెళ్లి చేసుకున్న అతను భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. అనారోగ్యంతో అతని భార్య చనిపోయింది. భార్య చనిపోవడంతో అతను ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు. పెళ్లి చేసుకుని కొడుక్కి తల్లి అయిన మహిళ భర్తకు దూరంగా ఉండేది. భార్య చనిపోయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి, భర్తను వదిలేసిన మహిళకు పరిచయం అయ్యింది. కొంతకాలం సహజీవనం చేసిన ఇద్దరూ తరువాత పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్న మహిళ అతనితో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నట్లు నటించింది. ఉద్యోగం ముగించుకుని ఇంటికి వెలుతున్న భర్త నడిరోడ్డులో దారుణ హత్యకు గురైనాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి హత్య కేసులో అతని రెండో భార్య, ఆమె మొదటి భర్త కొడుకు అరెస్టు కావడం కలకలం రేపింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తిని హత్య చెయ్యడానికి అతని రెండో భార్య ఆమె కొడుకుతో కలిసి పవర్ ఫుల్ స్కెచ్ వేసిందని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Khiladi Wife: A twisted tale of murder and greed was reported from Chola area of Madhya Pradesh's Bhopal where a driver of a government hospital was murdered by his stepson and second wife.