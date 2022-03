Khiladi wife: సౌదీ ప్రియుడితో లేడీ లీడర్ రొమాన్స్, భర్తను అడ్డు ఉన్నాడని, డ్రగ్స్ కేసులో ?, సెటప్ !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/ ఇడుక్కి: పెద్దలు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో మొదట్లో చక్కగా కాపురం చేసింది. దుబాయ్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్త బాగానే డబ్బు సంపాధించాడు. భార్య అధికార పార్టీ నాయకురాలిగా మంచి ఫామ్ లో ఉంది. దుబాయ్ లో ఉంటున్న భర్త సంవత్సరానికి ఒక్కసారి సొంతఊరికి వచ్చి వెళ్లేవాడు. రెండు సంవత్సరాల నుంచి భర్త దుబాయ్ కి వెళ్లకుండా సొంత ఊర్లో ఉంటూ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఇదే సమయంలో సౌదీలో భార్య, పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్న ఓ వ్యక్తి లేడీ లీడర్ కు ఫోన్ లో పరిచయం అయ్యాడు. రానురాను సౌదీ బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడీ లీడర్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. భార్య, పిల్లలను సౌదీలో వదిలేసి వచ్చిన ప్రియుడు లేడీ లీడర్ తో కొన్ని నెలల పాటు ఎంజాయ్ చేశాడు. భర్తను గాలికి వదిలేసి సౌదీ ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి లేడీ లీడర్ సిద్దం అయ్యింది. సౌదీలో ఉంటున్న భార్య, పిల్లలను వదిలేసి లేడీ లీడర్ ను పెళ్లి చేసుకోవాలని సౌదీ ప్రియుడు డిసైడ్ అయ్యాడు. అయితే మద్యలో లేడీ లీడర్ అడ్డుగా ఉండటంతో లేడీ లీడర్, ఆమె ప్రియుడు అనేక స్కెచ్ లు వేశారు. భర్తను చంపేస్తే జైలుపాలు అవుతామని, మనం ఎంజాయ్ చెయ్యలేమని లేడీ లీడర్ ప్రియుడికి చెప్పింది. భర్తను కొన్ని సంవత్సరాల పాటు జైల్లో పెడితే మన కోరికలు తీరుతాయని, మనకు ఎవ్వరూ అడ్డుకూడా ఉండరని లేడీ లీడర్ ఆమె ప్రియుడికి చెప్పింది. అనుకున్నట్లే లేడీ లీడర్ క్రిమినల్ మైండ్ ఉపయోగించి ఆమె భర్త ఓ పవర్ ఫుల్ కేసులో పోలీసులకు చిక్కిపోయేట్లు చేసింది.

English summary

Khiladi wife: Kerala police arrested a 34-year old panchayat member and her accomplice for allegedly trying to trap her husband in a drug case so that she could carry on her relationship with another man who is a non-resident Indian.