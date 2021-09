ఎవరీ స్నేహ దుబే - పాకిస్తాన్ తీరును చీల్చి చెండాడి : ఐక్యరాజ్య సమతి వేదికగా- ఇమ్రాన్ ను ఏకి పారేస్తూ..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రధాని మోదీ మరి కొద్ది గంటల్లో ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రసంగించ బోతున్నారు. దీనికి ముందే అదే వేదిక పైన ఒక అరుదైన-ఆకర్షణీయమైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. పాకిస్తాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి స‌మావేశాల్లో ఇండియా ప్ర‌తినిధిగా -ఫ‌స్ట్ సెక్ర‌ట‌రీగా స్నేహ దూబే తిప్పి కొట్టారు. జమ్ము కాశ్మీర్ -లఢఖ్ ఎప్పటికీ భారత్ వే అంటూ తేల్చి చెప్పారు. పాకిస్థాన్ వైఖ‌రిని ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా ఏకి పారేసారు. ఇమ్రాన్ వ్యాఖ్యలను..పాకిస్థాన్ చేస్తున్న వ్యవహారాలను చీల్చి చెండాడారు.

#SnehaDubey tears apart Imran Khan in the UN assembly. What an insult for Pakistan at global forum! 🔥 Take a bow lady 👏 pic.twitter.com/AtDZKmCzXB

English summary

In a strong rebuttal, Sneha Dubey, India’s first secretary to the UN, said Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbours.