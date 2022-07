Lady: బూతు డైలాగులు, 15 వేల మంది ఫాలోవర్స్, రూ. 20 లక్షలు లాగేసిన స్నేహా, అసలు మ్యాటర్ తో షాక్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/బెళగావి: ఫేస్ బుక్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ తో పాటు సోషల్ మీడియాలో అందమైన యువతి ఫోటోలు చూసిన చాలా మంది యువకులు ఆమెకు ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పంపించారు. చాలా మంది యువకుల ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ను ఆమె ఓకే చేసింది. ఇలా ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వేల మంది స్నేహితులు అయ్యారు. ప్రతిరోజు కొందరు ఆమెతో చాటింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ లేడీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ నుంచి యువకులకు మేసేజ్ లు వస్తుండటంతో కొందరు జోల్లు కార్చుకున్నారు. బూతు డైలాగులతో ఉన్న మేసేజ్ లు రావడంతో కొందరు ఆమె వలలో పడిపోయారు. కొంతకాలం సోషల్ మీడియా లేడీ చెప్పిన బ్యాంక్ అకౌంట్ కు చాలా మంది వేల రూపాయల నుంచి లక్షల రూపాయలు నగదు బదిలి చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. ఇలాగే ఓ యువకుడు కూడా ఆ కిలాడీ లేడీ అడిగినంత డబ్బులు పంపించాడు. చివరికి పోలీసుల ఎంట్రీతో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.

English summary

Lady: Accused arrest who created an account in the name of the girl and collected money in Belagavi in Karnataka.