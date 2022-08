Viral: కారులో లేడీతో అధికార పార్టీ లీడర్ ఎంజాయ్, జుట్టుపట్టి లాగి చెప్పులతో కొట్టిన భార్య, అత్త, వైరల్ వీడియో

India

లక్నో/ కాన్పూర్: అధికార పార్టీకి చెందిన యువనేత ఇప్పటికే వివాహం చేసుకుని అతని భార్యతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నాడు. అధికార పార్టీ లీడర్ మంచి మంచి వ్యాపారాలు చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడంటే అప్పుడు వ్యాపారం పని మీద బయటకు వెలుతున్నానని భార్యకు చెబుతున్న ఆ పొలిటికల్ లీడర్ రెండు మూడు రోజులు ఆమెకు కనపడకుండా తిరుగుతున్నాడు. తల్లిని వెంటపెట్టుకుని ఓ ప్రాంతానికి వ్యాపారి భార్య వెళ్లింది. ఆ సందర్బంలో కారులో కిలాడీ లేడీతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్ ను అతని భార్య, అత్త కలిసి జుట్టుపట్టుకుని బయటకు లాగేశారు. అంతే భార్య, అత్త కలిసి ఆ పొలిటిల్ లీడర్ ను చెప్పులతో కొట్టడం కలకలం రేపింది. అధికార పార్టీ లీడర్, అతనితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న లేడీని అతని భార్య, అత్త చెప్పులతో కొడుతున్న సయంలో తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అసలు మ్యాటర్ తెసుకుని బిత్తరపోయిన ఆ పార్టీ నాయకత్వం ఆ పొలిటికల్ లీదర్ ను సస్పెండ్ చేశారు.

Just now #BJP Kanpur-Bundelkhand regional minister Mohit Sonkar has been caught celebrating rally in a car with his girlfriend BJP Mahila Morcha Vice President Bindu. Sonkar's wife and his family members beat Netaji with slippers. Amazing culture amazing women respect zoo_bear pic.twitter.com/sOYU4vubNM

Lady: BJP leader was allegedly beaten up by his wife in Uttar Pradesh’s Kanpur after he was caught with a female friend in his car.