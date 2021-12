Lady doctor: ఆసుపత్రిలో విదేశీ ప్రియుడితో లేడీ డాక్టర్ రొమాన్స్, వీడియో తీసిన కాంపౌండర్, భర్తకు!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో ఓ మహిళ డాక్టర్ గా పని చేస్తోంది. ఆసుపత్రిలో, రోగుల దగ్గర లేడీ డాక్టర్ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. లేడీ డాక్టర్ కోసం విదేశాల నుంచి ఓ బాయ్ ఫ్రెండ్ వచ్చి వెలుతున్నాడు. విదేశాల నుంచి వస్తున్న బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడీ డాక్టర్ క్యాబిన్ లోకి వెళ్లి వస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు విదేశాల నుంచి వస్తున్న బాయ్ ఫ్రెండ్ తో లేడీ డాక్టర్ ఆసుపత్రిలోని ఆమె క్యాబిన్ లోనే ఏకాంతంగా గడుపుతోంది. ఓ రోజు లేడీ డాక్టర్, విదేశాల నుంచి వచ్చిన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో స్పై కెమెరాతో రికార్డు చేశారు. తరువాత లేడీ డాక్టర్ కు ఆ వీడియో పంపించి రూ. 5 లక్షలు ఇవ్వకపోతే ఈ వీడియో మీ ఇంటికి పంపిస్తామని బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు. అప్పటికే వివాహం చేసుకుని భర్తతో కాపురం చేస్తున్న లేడీ డాక్టర్ హడలిపోయింది.

తన బాయ్ ఫ్రెండ్ విషయం ఇంట్లో తెలిస్తే నా కాపురం సర్వనాశనం అయిపోతుందని లేడీ డాక్టర్ భయపడిపోయింది. నిందితులు బ్లాక్ మెయిల్ వార్నింగ్ లతో విసిగిపోయిన లేడీ డాక్టర్ విదిలేని పరిస్థితిలో పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు సీక్రేట్ ఆపరేషన్ లో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న ఇద్దరు నిందితులు చిక్కిపోయారు. తనను ఎవరు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారని అసలు నిజం తెలుసుకున్న లేడీ డాక్టర్ షాక్ అయ్యింది.

English summary

Lady doctor: A woman and her friend have been arrested by the Mumbai crime branch for allegedly recording an intimate video of a doctor with her boyfriend and blackmailing her to pay Rs 5 lakh.