Lady MLA: లేడీ ఎమ్మెల్యే అసభ్య వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్, కేసు పెట్టిన లేడీ లీడర్, ఆ వీడియో !

oi-Mallikarjuna

లాహోర్/కరాచి: చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్న మహిళ ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించింది. మాజీ ప్రధాని, ఆయన కుమార్తెకు ఆ లేడీ ఎమ్మెల్యే చాలా సన్నిహితురాలు. మాజీ ప్రధాని కుటుంబంతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్న ఆ లేడీ ఎమ్మెల్యేకి ఫైర్ బ్రాండ్ అనే పేరు ఉంది. ఇటీవల ఎమ్మెల్యేకి చెందిన ఓ అసభ్యకరమైన, అభ్యంతరకరమైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షం అయ్యింది. లేడీ ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఆమెకు సంబంధించిన మ్యాటర్ కూడా వీడియోలో ఉండటంతో ఆ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. కొంతకాలం నుంచి లేడీ ఎమ్మెల్యే అసభ్యంగా ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టడంతో కలకలం రేపింది. విషయం తెలుసుకున్న లేడీ ఎమ్మెల్యే పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేంద్ర ప్రభుతం పెద్దలతో మాట్లాడిన లేడీ ఎమ్మెల్యే ఆ వీడియో పోస్టు చేసిన వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మనవి చేసింది. అయితే ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టు అయిన వ్యక్తి పేరు, వివరాలు బయట పెట్టకపోవడం, అసభ్యంగా ఉన్న ఆ వీడియోలో ఉన్నది ఎమ్మెల్యేనా ?, వేరే మహిళనా ? అనే విషయంలో పోలీసులు పక్కాక్లారిటీ ఇవ్వకుండా రానురాను ఆలస్యం చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Lady MLA: A woman MLA of Pakistan found herself as a victim of a cyber crime with an obscene video, allegedly featuring her, going viral. Sania Ashiq, MLA of Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) from Taxila assembly constituency of Punjab, Pakistan.