Lady: అందమైన మహిళ మీద కన్ను, తల్లీ, కూతురిని రేప్ చేసిన ల్యాండ్ లార్డ్, స్నానం చేసి వస్తే !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ చెన్నై: అందంగా ఉన్న వివాహిత మహిళ మీద ఓ ల్యాండ్ లార్డ్ కన్ను పడింది. టైమ్ బాగా లేకపోవడంతో ఆ కామాంధుడి ఇంటిలోనే వివాహిత మహిళ అద్దెకు ఉంటున్నది. ఎలాగైనా వివాహిత మహిళను లొంగదీసుకోవాలని ల్యాండ్ లార్డ్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. అయితే వివాహిత మహిళ మాత్రం అతనికి లొంగలేదని తెలింది. వివాహిత మహిళకు ఓ కూతురు కూడా ఉంది. వివాహిత మహిళ మీద, ఆమె కూతురి మీద కన్ను వేసిన కామాంధుడు మంచి టైమ్ చూసి వారిని లొంగదీసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. వివాహిత మహిళ తల స్నానం చేసి తల తుడుచుకోవడానికి ఇంటి మేడ మీదకు వెళ్లింది. మంచి చాన్స్ చిక్కిందని కామాంధుడు ఆమె మీద అత్యాచారం చేశాడు. తరువాత ఇంట్లో ఉన్న ఆమె కుమార్తె మీద అతను అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తాను ఎదురు తిరిగి ఇంటి బయటకు వచ్చిన సమయంలో ల్యాండ్ లార్డ్ తో పాటు అతని కొడుకు కూడా తన మీద లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారని బాధితురాలు ఆరోపిస్తున్నది. తన మీద, తన కుమార్తె మీద ల్యాండ్ లార్డ్ అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ కు ఫోన్ చేసి చెప్పిందని, కేసు విచారణలో ఉందని పోలీసు అధికారి పర్వీందర్ సింగ్ అంటున్నారు.

Illegal affair: ప్రియురాలికి ఫ్లాట్, భార్యకు బంగ్లా, నువ్వు మగాడైతే నాతోనే ?, ముక్కలుగా నరికేసి !

English summary

Lady: A 12-year-old girl and her mother were subjected to brutality in the national capital. The mother-daughter duo was allegedly raped by their landlord in outer Delhi's Nangloi area.