Lady SI: లక్ష లంచం తీసుకుంటూ చిక్కిపోయిన లేడీ ఎస్ఐ, మాజీ కార్పోరేటర్ ఫ్యామిలీతో డీల్ !

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: బీబీఎంపీలో బీఎంటీఎఫ్ లో లేడీ ఎస్ఐగా ఉద్యోగం చేస్తున్న ఓ మహిళ ఆ శాఖలో వివాదంలో ఉన్న కేసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ వ్యక్తికి ఫోన్ చేసిన లేడీ ఎస్ఐ మీ కేసు వివాదం పెండింగ్ లో ఉందని చెప్పారు. లేదు మేడమ్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ఆ కేసు వివాదం పరిష్కారం అయ్యిందని ఆయన చెప్పారు. లేదు మీరు మా ఆఫీసుకు రండి, మాట్లాడుకుందాము అని లేడీ ఎస్ఐ చెప్పారు. కేసు క్లోజ్ చెయ్యాలంటే రూ. 3 లక్షలు ఖర్చు అవుతోందని లేడీ ఎస్ఐ డిమాండ్ చేశారు. తరువాత ఇద్దరి మద్య కొన్నిసార్లు చర్చలు జరిగాయి. కేసు పరిష్కారం చెయ్యడానికి చివరికి రూ. 1 లక్షకు డీల్ కుదిరింది. లక్ష రూపాయలు లంచం తీసుకుంటున్న కానిస్టేబుల్ తో పాటు లేడీ ఎస్ఐ అరెస్టు కావడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. లేడీ ఎస్ మాజీ కార్పోరేటర్ తమ్ముడినే రూ. 1 లక్ష డిమాండ్ చెయ్యడం బెంగళూరులో కలకలం రేపింది

English summary

Lady SI: BBMP BMTF officer was caught red-handed by ACB when he was about to accept the bribe. PSI Baby Olekar caught accepting Rs 1 lakh cash as bribe. ACB officials have arrested PSI Baby Olekar