Lady techie: వీకెండ్, అర్దరాత్రి మందు పార్టీలు, లాంగ్ డైవ్ కు వెళ్లిన లేడీ టెక్కీ తిరిగిరాలేదు!

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: ఉద్యోగాలు చేస్తున్న యువతి, యువకులు స్నేహితులతో కలసి అద్దె ఇండ్లు, అపార్ట్ మెంట్లు తీసుకుని నివాసం ఉంటున్నారు. కొందరు పీజీల్లో ఉంటున్నారు. వీకెండ్ సమయంలో స్నేహితులు సరదాగా గడుపుతుంటారు. కొందరు యువతి, యువకులు జాలీగా లాంగ్ డ్రైవ్ వెలుతుంటారు.

అయితే జాలీ రైడ్ కు బయలుదేరే ముందే మద్యం సేవించడం, ఇష్టం వచ్చినట్లు కార్లు, బైక్ లు నడపడంతో వారి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి మద్యం సేవించి లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లిన లేడీ టెక్కీ తరువాత తిరిగిరాకపోవడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

English summary

Lady Techi who went for a long drive in a car after drinking alcohol with her friends has lost her life near Chennai in Tamil Nadu.