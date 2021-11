Lady: ఫస్ట్ సీక్రేట్, నెక్ట్స్ పబ్లిక్, ప్రియుడిని పార్టీకి పిలిచి లేపేసిన ప్రియురాలి ఫ్యాన్స్, ఫ్రెండ్స్ అంటే

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/ రాజస్థాన్: మహిళతో కలిసి ఓ యువకుడు తిరగడం మొదలు పెట్టాడు. మొదట సీక్రేట్ గా ఇద్దరూ కలిసిమెలసి తిరిగారు. రానురాను ఎవ్వరినీ లెక్కచెయ్యకుండా వారు తిరిగేశారు. మొదట్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగిపోయిన వారి ప్రేమాయణం తరువాత వారి అసలు కథ అందరికి తెలిసిపోయింది. మహిళ బంధువులు చాలామంది ప్రియుడికి పరిచయం ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్ ద్వారానే ఆమెను అతను వలలో వేసుకున్నాడని తెలిసింది. మహిళతో నువ్వు తిరగకూడదని, నువ్వు పద్దతి మార్చుకోకపోతే పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయని ఇప్పటికే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు యువకుడికి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయితే ప్రియుడు మాత్రం ఎవ్వరిని లెక్కచెయ్యలేదని తెలిసింది. బర్త్ డే పార్టీ ఉందని ప్రియుడికి అతని ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి పిలిచారు. మందు పార్టీ చేసుకుందామని రాత్రి ఆ యువకుడు ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన ప్రాంతానికి వెళ్లారు. అంతే అతని కోసమే వేచి చూస్తున్న కొందరు వ్యక్తులు అతన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు చితకబాదేశారు. ప్రియుడు చచ్చాడని రోడ్డు పక్కన విసిరేసి వెళ్లిపోయారు. బాధితుడు కేకలు వేస్తున్న విషయం గుర్తించిన కొందరు అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స విఫలమై ప్రియుడి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. పార్టీ ఉందని పిలిపించి పక్కాప్లాన్ తో అతని ఫ్రెండ్ హత్య చేశారని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు.

Illegal affair: ఇడ్లీ స్కెచ్ తో భర్తను చంపేసిన లేడీ టీచర్, ప్రియుడితో గంటలు గంటలు ?, ఫినిష్ !

English summary

Lady: A woman's relatives in Rajasthan invited her boyfriend to a party and allegedly thrashed him. The accused allegedly attacked the man with sticks and sharp weapons when he arrived at the spot in Ranasar village in Barmer.